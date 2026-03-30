МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бывший президент США Джо Байден нанёс долгосрочный ущерб доллару.
Глава РФПИ также отметил, что незаконные санкции Байдена превратили доллар в оружие, что стало причиной самого низкого удельного веса доллара в иностранных валютных резервах.
Ранее Дмитриев подчёркивал, что американский бизнес потерял "свыше 300 миллиардов долларов упущенной прибыли в России" из-за политики Байдена.
Глава РФПИ также заявлял, что самую большую угрозу доллару США представляют не страны БРИКС, а такие люди, как Байден, которые превращают американскую валюту в оружие с помощью бесконечных неэффективных санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
