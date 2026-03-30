Атаку на Русский дом в Праге могут переквалифицировать на другую статью

ПРАГА, 30 мар – РИА Новости. Следственные органы могут переквалифицировать расследование атаки на Русский дом, которое в настоящее время расследуется как попытка причинения ущерба чужому имуществу, сообщил РИА Новости директор Русского дома в Праге Игорь Гиренко со ссылкой на представителя следственной группы по данному делу.
"Представители следствия не исключают, что дело о попытке поджога Русского дома в Праге, которое сейчас расследуется как попытка причинения ущерба чужому имуществу, может быть переквалифицировано на другую статью", - сказал Гиренко.
Неизвестные 26 марта вечером бросили бутылки с зажигательной смесью в здание Русского дома в Праге. Полиция Праги заявила, что расследует нападение и разыскивает преступника. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала атаку на Русский дом варварским актом.