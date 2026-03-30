15:43 30.03.2026
В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, погиб ребенок
В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, погиб ребенок
В Аргентине ученик открыл стрельбу в школе, погиб ребенок, двое ранены

© AP Photo / Natacha PisarenkoАвтомобиль полиции Аргентины
Автомобиль полиции Аргентины - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Автомобиль полиции Аргентины. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар - РИА Новости. Учащийся одной из школ небольшого городка Сан-Кристобал аргентинской провинции Санта-Фе открыл стрельбу в школе, убит один из учеников, сообщил телеканал TN.
"Ученик школы в Санта-Фе вошёл в заведение с оружием, открыл огонь и убил одного из учеников, ранены ещё двое", - говорится в сообщении.
Занятия в школе были остановлены.
Нападавшему 15-16 лет, его жертве - 13.
Нападавший задержан. Его смог обезоружить один из сотрудников школы.
Учителя отзываются о нападавшем как о хорошем ученике.
