Аракчи рассказал о последствиях провокационных действий в отношении Ормуза - РИА Новости, 30.03.2026
18:15 30.03.2026 (обновлено: 18:24 30.03.2026)
Аракчи рассказал о последствиях провокационных действий в отношении Ормуза
Аракчи рассказал о последствиях провокационных действий в отношении Ормуза - РИА Новости, 30.03.2026
Аракчи рассказал о последствиях провокационных действий в отношении Ормуза
Любые провокационные действия в отношении Ормузского пролива усугубят ситуацию там, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T18:15:00+03:00
2026-03-30T18:24:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
аббас аракчи
марко рубио
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080010797_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90c8b44db2f2f31fe9d872d970f873c4.jpg
https://ria.ru/20260330/iran-2083784209.html
https://ria.ru/20260330/ssha-2083761382.html
иран
ормузский пролив
сша
в мире, иран, ормузский пролив, сша, аббас аракчи, марко рубио, дональд трамп, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Аббас Аракчи, Марко Рубио, Дональд Трамп, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аракчи рассказал о последствиях провокационных действий в отношении Ормуза

Аракчи: любые провокационные действия в Ормузском проливе усугубят ситуацию там

Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Любые провокационные действия в отношении Ормузского пролива усугубят ситуацию там, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ноэлем Баро.
Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, и у президента Дональда Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого.
"Любой провокационный шаг агрессоров и их сторонников, в том числе в Совбезе ООН, в связи с ситуацией в Ормузском проливе лишь усугубит ситуацию", - сказал Аракчи, чье заявление приводит МИД Ирана.
Иранский министр также подтвердил, что движение по водному маршруту, соединяющему Персидский и Оманский заливы, продолжается в координации с Ираном, однако это касается судов стран, не связанных с США, Израилем и соучастников их действий против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
В миреИранОрмузский проливСШААббас АракчиМарко РубиоДональд ТрампООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
