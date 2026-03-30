Аракчи рассказал о последствиях провокационных действий в отношении Ормуза

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Любые провокационные действия в отношении Ормузского пролива усугубят ситуацию там, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ноэлем Баро.