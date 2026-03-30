Аракчи рассказал о последствиях провокационных действий в отношении Ормуза

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Любые провокационные действия в отношении Ормузского пролива усугубят ситуацию там, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ноэлем Баро.
Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, и у президента Дональда Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого.
"Любой провокационный шаг агрессоров и их сторонников, в том числе в Совбезе ООН, в связи с ситуацией в Ормузском проливе лишь усугубит ситуацию", - сказал Аракчи, чье заявление приводит МИД Ирана.
Иранский министр также подтвердил, что движение по водному маршруту, соединяющему Персидский и Оманский заливы, продолжается в координации с Ираном, однако это касается судов стран, не связанных с США, Израилем и соучастников их действий против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.