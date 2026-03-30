Минцифры обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета телефона

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минцифры рассматривает временные ограничения на оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию вернуть популярные российские сервисы в App Store, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

По его словам, в ведомстве считают, что ограничения могут побудить компанию соблюдать законы, поскольку упущенная выгода будет слишком велика.