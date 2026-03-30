Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу - РИА Новости, 30.03.2026
02:37 30.03.2026
Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу
Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу - РИА Новости, 30.03.2026
Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу
Люди с аллергией на пыльцу деревьев могут страдать от перекрестной аллергии на некоторые продукты, например яблоки, вишню, миндаль и абрикосы, поэтому важно... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T02:37:00+03:00
2026-03-30T02:37:00+03:00
общество, здоровье
Общество, Здоровье
Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу

РИА Новости: аллергикам на пыльцу могут быть опасны яблоки, вишня и миндаль

© РИА Новости / Александр КряжевЦветение деревьев
Цветение деревьев - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Цветение деревьев. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Люди с аллергией на пыльцу деревьев могут страдать от перекрестной аллергии на некоторые продукты, например яблоки, вишню, миндаль и абрикосы, поэтому важно проконсультироваться с врачом, чтобы понять, стоит ли убрать их из рациона, рассказал РИА Новости врач-аллерголог медицинской компании "СберЗдоровье" Олег Кривцун.
"Если у человека есть аллергия, допустим, на пыльцу березы, ольхи или лещины, то схожие белки, содержащиеся, например, в яблоке, вишне, миндале и абрикосах, способны дать перекрестную реакцию. ... При наличии перекрестного аллергического синдрома важно проконсультироваться с аллергологом, чтобы подобрать индивидуальную диету: определить, какие продукты стоит исключить, а какие можно оставить в рационе после термической обработки", - рассказал Кривцун.
Он объяснил, что у некоторых людей с аллергией на пыльцу деревьев может развиваться оральный аллергический синдром. Это явление, при котором ряд продуктов, например орехов или фруктов, могут вызывать перекрестную аллергическую реакцию из-за того, что содержащиеся в них белки схожи с пыльцой деревьев.
"Если иммунная система сталкивается с веществом, похожим на основной аллерген, она воспринимает его как угрозу и запускает защитную реакцию, которая может проявляться, например, зудом в полости рта, отеком губ или языка", - отметил врач.
Однако белковые структуры некоторых продуктов могут разрушаться в процессе обработки. Например, если очистить яблоко от кожуры или запечь его в духовке, оно становится безопасным для употребления при наличии аллергии на пыльцу березы. Кроме того, если у человека с аллергией пыльцу нет подобных реакций, то ограничений в питании не требуется, обратил внимание Кривцун.
