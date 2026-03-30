Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Люди с аллергией на пыльцу деревьев могут страдать от перекрестной аллергии на некоторые продукты, например яблоки, вишню, миндаль и абрикосы, поэтому важно проконсультироваться с врачом, чтобы понять, стоит ли убрать их из рациона, рассказал РИА Новости врач-аллерголог медицинской компании "СберЗдоровье" Олег Кривцун.

« "Если у человека есть аллергия, допустим, на пыльцу березы, ольхи или лещины, то схожие белки, содержащиеся, например, в яблоке, вишне, миндале и абрикосах, способны дать перекрестную реакцию. ... При наличии перекрестного аллергического синдрома важно проконсультироваться с аллергологом, чтобы подобрать индивидуальную диету: определить, какие продукты стоит исключить, а какие можно оставить в рационе после термической обработки", - рассказал Кривцун.

Он объяснил, что у некоторых людей с аллергией на пыльцу деревьев может развиваться оральный аллергический синдром. Это явление, при котором ряд продуктов, например орехов или фруктов, могут вызывать перекрестную аллергическую реакцию из-за того, что содержащиеся в них белки схожи с пыльцой деревьев.

« "Если иммунная система сталкивается с веществом, похожим на основной аллерген, она воспринимает его как угрозу и запускает защитную реакцию, которая может проявляться, например, зудом в полости рта, отеком губ или языка", - отметил врач.