Милонов поддержал идею тестов на трезвость при покупке алкоголя

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы, зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с интернет-изданием "Газета.ru" поддержал идею тестировать людей на трезвость при покупке алкоголя на фоне введения таких мер в Таиланде.
Ранее минздрав Таиланда опубликовал в Royal Government Gazette, издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов, уведомление о том, что теперь в стране официально закреплены правила, по которым продавцы алкоголя могут проверять покупателей на состояние опьянения и отказывать пьяным в приобретении спиртного.
«
"Абсолютно правильная идея. Приходит он к вам, лыка не вяжет, требует бухла. И здесь мы отталкиваемся не просто от каких-то административных ограничений, мы же отталкиваемся от человеколюбия. Если он еле на ногах стоит, а мы ему еще алкоголь продадим, он помрет, на улице заснет, его ограбят, изобьют или просто от передозировки алкоголя кони двинет. А так мы, в общем, человека защищаем, потому что человек в состоянии крайнего опьянения за себя уже не отвечает. Это не он говорит, это алкогольный бес в нем говорит. Поэтому хорошая идея", - сказал Милонов.
