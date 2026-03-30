https://ria.ru/20260330/akter-2083798300.html
Шварценеггер получил почетную докторскую степень в Северной Ирландии
Шварценеггер получил почетную докторскую степень в Северной Ирландии - РИА Новости, 30.03.2026
Шварценеггер получил почетную докторскую степень в Северной Ирландии
Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер в понедельник получил почетную докторскую степень в Ольстерском университете в Северной Ирландии.
2026-03-30T17:16:00+03:00
2026-03-30T17:16:00+03:00
2026-03-30T17:25:00+03:00
шоубиз
в мире
северная ирландия
калифорния
белфаст
арнольд шварценеггер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/79817/14/798171425_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_e62d152c481047b277628f56b3c669c1.jpg
северная ирландия
калифорния
белфаст
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/79817/14/798171425_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_74558c240f1fd8573f0fbf36a6a7428e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная ирландия, калифорния, белфаст, арнольд шварценеггер
Шоубиз, В мире, Северная Ирландия, Калифорния, Белфаст, Арнольд Шварценеггер
Шварценеггер получил почетную докторскую степень в Северной Ирландии
Шварценеггер получил почетную докторскую степень в Ольстерском университете
ЛОНДОН, 30 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер в понедельник получил почетную докторскую степень в Ольстерском университете в Северной Ирландии.
Церемония вручения почетной докторской степени, отмечающей вклад актера в общество, защиту окружающей среды и искусство, прошла на кампусе университета в Белфасте
. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы.
"Всегда приятно, когда тебе присваивают почетную степень, особенно за проделанную работу, но для меня это очень важно, потому что, как сказал ректор, 60 лет назад я впервые приехал в Белфаст, 60 лет назад, подумайте об этом. Большинство присутствующих здесь людей тогда еще даже не родились. Для меня это действительно юбилей, 60 лет спустя я возвращаюсь сюда. Но я сказал тогда: "I"ll be back", - сказал актер.
Это первый визит Шварценеггера
в Северную Ирландию
за 60 лет. Студенты приветствовали звезду Голливуда
возгласами и плакатами с надписями "Он вернулся" и "Аста ла виста, Ольстер" с отсылкой к знаковым фразам из фильмов о "Терминаторе". Актер посещал Северную Ирландию в 1966 году для участия в мероприятии по бодибилдингу. Как утверждает Шварцнеггер, тогда он впервые выступил с речью на публике.
Шварценеггер снимался в научно-фантастической франшизе "Терминатор" 1984 по 2019 год. С 2003 по 2011 год он был губернатором Калифорнии
.