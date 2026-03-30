17:16 30.03.2026 (обновлено: 17:25 30.03.2026)
Шварценеггер получил почетную докторскую степень в Северной Ирландии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Арнольд Шварценеггер
Актер Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер в понедельник получил почетную докторскую степень в Ольстерском университете в Северной Ирландии.
Церемония вручения почетной докторской степени, отмечающей вклад актера в общество, защиту окружающей среды и искусство, прошла на кампусе университета в Белфасте. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы.
"Всегда приятно, когда тебе присваивают почетную степень, особенно за проделанную работу, но для меня это очень важно, потому что, как сказал ректор, 60 лет назад я впервые приехал в Белфаст, 60 лет назад, подумайте об этом. Большинство присутствующих здесь людей тогда еще даже не родились. Для меня это действительно юбилей, 60 лет спустя я возвращаюсь сюда. Но я сказал тогда: "I"ll be back", - сказал актер.
Это первый визит Шварценеггера в Северную Ирландию за 60 лет. Студенты приветствовали звезду Голливуда возгласами и плакатами с надписями "Он вернулся" и "Аста ла виста, Ольстер" с отсылкой к знаковым фразам из фильмов о "Терминаторе". Актер посещал Северную Ирландию в 1966 году для участия в мероприятии по бодибилдингу. Как утверждает Шварцнеггер, тогда он впервые выступил с речью на публике.
Шварценеггер снимался в научно-фантастической франшизе "Терминатор" 1984 по 2019 год. С 2003 по 2011 год он был губернатором Калифорнии.
