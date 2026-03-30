В LDNA оценили решение стран, проголосовавших против резолюции по рабству

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Страны, проголосовавшие против резолюции ООН о неприятии рабства, подходят избирательно к вопросам прав человека, не распространяя их на Африку, и используют их для вмешательства в дела других стран, заявил в интервью РИА Новости Беанзин Егунчи, председатель международной организации "Лига защиты чернокожих Африки" (LDNA).

Израиль и Францию и Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США Аргентина . Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию Германию , воздержались.

"Следует также осудить двуличие этих государств, которые в других контекстах без колебаний используют права человека для оправдания политического, экономического и даже военного вмешательства. Когда речь заходит о преступлениях, совершенных против африканцев, внезапно язык прав человека становится расплывчатым, нерешительным, полным условностей. Эта асимметрия невыносима. Она раскрывает неявную иерархию человеческих страданий, при которой одни жизни имеют большее значение, чем другие", - подчеркнул глава "Лиги".

Егунчи также выразил мнение, что США проголосовали против резолюции ГА ООН о работорговле, поскольку это могло поставить под угрозу общественный договор, сложившийся в стране.

"Признание рабства как самой продолжительной несправедливости по отношении к человечеству – это не просто признание исторического факта. Оно позволяет говорить о возмещении ущерба и даже перестройке общественного договора. Современная Америка , основанная на сохраняющемся расовом неравенстве, не может себе позволить подобного легкомыслия. Поэтому она предпочитает отрицать, преуменьшать, разбавлять. Поведение США в ходе этого голосования не случайно: это стратегия цивилизационной защиты", - отметил панафриканист.