Командир НАТО высоко оценил адаптивность российской армии, пишут СМИ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье в своем выступлении на Парижском форуме по обороне и стратегии 25 марта дал высокую оценку адаптивности России к формату военного конфликта на Украине, отметив неготовность Запада к изменениям, пишет издание Defense News.
По словам Вандье, одной из ключевых проблем для Запада остается возвращение к массовому производству, а также подчеркнул, что неспособность Запада к изменениям может повысить уязвимость Европы, отметив при этом, что простого увеличения расходов будет недостаточно.
Западные страны, в частности состоящие в НАТО, под предлогом российской угрозы в последнее время наращивают военные расходы, несмотря на то что в России неоднократно заявляли, что нападать на страны-участницы НАТО не собираются, а РФ никому не угрожает. Более того, Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".