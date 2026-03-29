12:26 29.03.2026 (обновлено: 17:09 29.03.2026)
Умер ветеран-фронтовик, взявший в плен Паулюса
Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, взявший в плен нацистского генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни в Алма-Ате, сообщает... РИА Новости, 29.03.2026
Алма-Ата, Россия
© Sputnik / Ертай СарбасовВетеран Великой Отечественной войны Василий Зинченко
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Зинченко. Архивное фото
АСТАНА, 29 мар — РИА Новости. Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, взявший в плен нацистского генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни в Алма-Ате, сообщает пресс-служба Генерального консульства России.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 марта на 102-м году жизни в Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко. <...> Особое место в биографии В. И. Зинченко занимает участие в Сталинградской битве, ведь именно там он оказался в группе солдат-разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса", — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что с началом боевых действий Василий Иванович добровольцем вступил в ряды Красной армии, был направлен в школу разведчиков, сражался с врагом на различных фронтах Великой Отечественной войны, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин.
За проявленные мужество и героизм Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией".
"Сотрудники генконсульства запомнят Василия Ивановича как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности — настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине", — добавили в Генеральном консульстве России в Алма-Ате.
 
