Умер ветеран-фронтовик, взявший в плен Паулюса
Умер ветеран-фронтовик, взявший в плен Паулюса - РИА Новости, 29.03.2026
Умер ветеран-фронтовик, взявший в плен Паулюса
Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, взявший в плен нацистского генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни в Алма-Ате, сообщает... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T12:26:00+03:00
2026-03-29T12:26:00+03:00
2026-03-29T17:09:00+03:00
алма-ата
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алма-ата, россия
Умер ветеран-фронтовик, взявший в плен Паулюса
Ветеран-фронтовик Зинченко, взявший в плен Паулюса, скончался в Алма-Ате
АСТАНА, 29 мар — РИА Новости. Ветеран-фронтовик Василий Зинченко, взявший в плен нацистского генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, скончался на 102-м году жизни в Алма-Ате, сообщает пресс-служба Генерального консульства России.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 марта на 102-м году жизни в Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко. <...> Особое место в биографии В. И. Зинченко занимает участие в Сталинградской битве, ведь именно там он оказался в группе солдат-разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса", — говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что с началом боевых действий Василий Иванович добровольцем вступил в ряды Красной армии, был направлен в школу разведчиков, сражался с врагом на различных фронтах Великой Отечественной войны, освобождал Украину
, Белоруссию
и Польшу
, брал Берлин
.
За проявленные мужество и героизм Зинченко был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией".
"Сотрудники генконсульства запомнят Василия Ивановича как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности — настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине", — добавили в Генеральном консульстве России
в Алма-Ате.