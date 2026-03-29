Умер ветеран-фронтовик, взявший в плен Паулюса

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 марта на 102-м году жизни в Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко. <...> Особое место в биографии В. И. Зинченко занимает участие в Сталинградской битве, ведь именно там он оказался в группе солдат-разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса", — говорится в сообщении.