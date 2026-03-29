Жена Зеленского пожаловалась на недостаток внимания к Украине

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена в эфире Fox News пожаловалась на недостаток внимания к Украине на фоне событий в других регионах мира.
"К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась", - сказала Елена Зеленская в интервью американскому телеканалу.
При этом Зеленская признала, что Украина не может "заставить людей смотреть только на нас".
Владимир Зеленский 3 марта заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.