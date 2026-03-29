Рейтинг@Mail.ru
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/zarplaty-2083558840.html
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России - РИА Новости, 29.03.2026
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Самые высокие зарплатные предложения в феврале 2026 года были в транспортной отрасли - 100,6 тысячи рублей, в сфере строительства - 90 тысяч рублей, а также в... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T03:21:00+03:00
2026-03-29T03:21:00+03:00
экономика
россия
работа.ру
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
https://ria.ru/20260117/zarplata-2068444747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, работа.ру, общество
Экономика, Россия, Работа.ру, Общество
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России

РИА Новости: транспортная и строительная сферы предлагают самые высокие зарплаты

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Самые высокие зарплатные предложения в феврале 2026 года были в транспортной отрасли - 100,6 тысячи рублей, в сфере строительства - 90 тысяч рублей, а также в отрасли производства и агропрома со средним зарплатным предложением в 84,1 тысячи рублей, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора Работа.ру, операционный директор СберПодбора Александр Ветерков.
«
"В феврале 2026 года наивысшие зарплатные предложения продемонстрировала транспортная отрасль - 100,6 тысячи рублей в среднем по России. На втором месте оказалась сфера строительства - 90 000 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает отрасль производства и агропрома со средним зарплатным предложением по стране в 84,1 тысячи рублей", - сказал Ветерков.
Он уточнил, что в топ-5 также вошли офисные службы (80,6 тысячи рублей) и сфера услуг (76,8 тысячи рублей). Эксперт также отметил, что наибольший рост зарплатных предложений в 2026 году по сравнению с 2025 годом показала торговля - плюс 17,8%. Существенное увеличение также отмечено в транспорте и логистике (14,8%), IT и телекоме (11,5%), а также маркетинге (8%), отметил Ветерков.
По словам Ветеркова, в этому году ожидается, что опережающая индексация зарплат затронет технологичные отрасли - ОПК, высокотехнологичный инжиниринг и IT (включая искусственный интеллект и кибербезопасность). В условиях дефицита кадров рост зарплат в этих сферах может составить 10–20% и выше.​
 
ЭкономикаРоссияРабота.руОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала