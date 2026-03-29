Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Самые высокие зарплатные предложения в феврале 2026 года были в транспортной отрасли - 100,6 тысячи рублей, в сфере строительства - 90 тысяч рублей, а также в отрасли производства и агропрома со средним зарплатным предложением в 84,1 тысячи рублей, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора Работа.ру, операционный директор СберПодбора Александр Ветерков.

Он уточнил, что в топ-5 также вошли офисные службы (80,6 тысячи рублей) и сфера услуг (76,8 тысячи рублей). Эксперт также отметил, что наибольший рост зарплатных предложений в 2026 году по сравнению с 2025 годом показала торговля - плюс 17,8%. Существенное увеличение также отмечено в транспорте и логистике (14,8%), IT и телекоме (11,5%), а также маркетинге (8%), отметил Ветерков.