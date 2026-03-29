В "Яндексе" рассказали, как ИИ помогает россиянам защититься от мошенников

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Противостоять мошенническим схемам помогают технологии искусственного интеллекта (ИИ), которые способны проанализировать номер и пометить опасный вызов еще до того, как пользователь ответит на звонок, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.

"Телефонные мошенники используют все более изощренные схемы, но противостоять им эффективно помогают технологии на основе искусственного интеллекта. Автоматизированные системы способны проанализировать номер, чтобы пометить опасный вызов еще до того, как пользователь поднимет трубку", - сообщил он.

Эксперт отметил, что мошенники делают ставку на масштаб звонков и распространения смс: с помощью сим-боксов - незаконных устройств для массового обзвона - они могут атаковать сотни абонентов за несколько минут. Так, ручной анализ занимает много времени, а автоматизированные системы на основе машинного обучения принимают решение о блокировке или маркировке вызова менее чем за минуту, что сводит к минимуму риски для пользователей.

"Нейросети учитывают более 300 поведенческих факторов: частоту и длительность звонков, массовые одновременные вызовы с одного номера и даже то, кто первым завершил разговор. Если система фиксирует аномалию, такой звонок автоматически маркируется на экране смартфона как подозрительный", - пояснил он.

При этом данные пользователей остаются в безопасности, алгоритмы работают исключительно с обезличенной информацией.

Также эксперт отметил, что даже при эффективной работе технических средств защиты нужно не забывать о правилах безопасности: ни один сотрудник банка, полиции или оператора связи не требует перевести деньги на "безопасный счет", назвать код из смс или установить приложение по ссылке.