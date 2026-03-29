В Таганроге при атаке ВСУ погиб человек

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. При атаке украинских беспилотников на Таганрог погиб мирный житель, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«
"Один мужчина погиб, еще один получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы", — написал он в MAX.
Глава региона уточнил, что работа по отражению воздушной атаки на Таганрог продолжается. На территории Ростовской области объявили беспилотную опасность.
Прокуратура открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи: +7 (928) 279-55-21.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18