10:12 29.03.2026
Врач назвала безопасное для здоровья количество яиц в рационе
Врач назвала безопасное для здоровья количество яиц в рационе
Эндокринолог Белоусова: нормой считается употребление одного яйца в день

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нормой для большинства здоровых людей считается одно яйцо в день - превышение количества не приносит автоматического вреда, но у пациентов из группы риска это может заметно увеличивать показатели холестерина, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.
"Для большинства здоровых взрослых людей без нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний безопасной нормой считается одно яйцо в день. Если человек ест немного больше, это не означает автоматического вреда", - отмечает врач.
Тем не менее существует группа людей, у которых организм реагирует сильнее - у них показатели холестерина могут заметно повышаться, продолжает врач. Кроме того, риск может быть выше у людей с сахарным диабетом II типа, уже повышенным "плохим" холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ребенку с семи месяцев до года рекомендуется начинать давать желток небольшими дозами, а белок вводится после года, предупредила Белоусова.
"Важно учитывать и контекст питания. Яйца, съеденные с овощами или в составе сбалансированного рациона, - это идеальный вариант. А яйца вместе с большим количеством насыщенных жиров, например с беконом, колбасами и жаркой на большом количестве масла, - совсем другая ситуация с точки зрения сердечно-сосудистого риска", - добавляет она.
Яйца, которые входят в состав других блюд - выпечки, салатов, соусов или пасты, тоже считаются, обращает внимание врач. Для организма нет принципиальной разницы, было ли яйцо сварено отдельно или использовано как ингредиент.
