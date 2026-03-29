Врач назвала безопасное для здоровья количество яиц в рационе

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нормой для большинства здоровых людей считается одно яйцо в день - превышение количества не приносит автоматического вреда, но у пациентов из группы риска это может заметно увеличивать показатели холестерина, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.

"Для большинства здоровых взрослых людей без нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний безопасной нормой считается одно яйцо в день. Если человек ест немного больше, это не означает автоматического вреда", - отмечает врач.

Тем не менее существует группа людей, у которых организм реагирует сильнее - у них показатели холестерина могут заметно повышаться, продолжает врач. Кроме того, риск может быть выше у людей с сахарным диабетом II типа, уже повышенным "плохим" холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ребенку с семи месяцев до года рекомендуется начинать давать желток небольшими дозами, а белок вводится после года, предупредила Белоусова.

"Важно учитывать и контекст питания. Яйца, съеденные с овощами или в составе сбалансированного рациона, - это идеальный вариант. А яйца вместе с большим количеством насыщенных жиров, например с беконом, колбасами и жаркой на большом количестве масла, - совсем другая ситуация с точки зрения сердечно-сосудистого риска", - добавляет она.