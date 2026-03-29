Вэнс лидирует в опросах о преемнике Трампа на выборах 2028 года

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал самым популярным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих американских президентских выборах в 2028 году среди американских консерваторов, согласно неформальному опросу среди участников влиятельной консервативной конференции CPAC.
"Кого вы предпочитаете на республиканских праймериз? Джей Ди Вэнс - 53%, Марко Рубио - 35%", - сказал поллстер Джим Маклафлин во время мероприятия, оглашая результаты опроса.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку нынешний президент Штатов Дональд Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.
Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал вице-президента отличным кандидатом от республиканцев. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке назвал Вэнса главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.