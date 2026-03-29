Экс-министр энергетики Украины посоветовал искать жилье с печным отоплением

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму.
"Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики восстановят системы, и не страдать так, как в этом году", - сказал Плачков в интервью изданию "Телеграф".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.