Политолог оценил возможность мобилизации женщин на Украине

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Политолог Владимир Корнилов оценил возможность мобилизации женщин на Украине, отметив, что это зависит от дефицита живой силы у ВСУ.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.