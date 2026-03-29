Политолог оценил возможность мобилизации женщин на Украине - РИА Новости, 29.03.2026
19:50 29.03.2026
Политолог оценил возможность мобилизации женщин на Украине
Политолог оценил возможность мобилизации женщин на Украине - РИА Новости, 29.03.2026
Политолог оценил возможность мобилизации женщин на Украине
Политолог Владимир Корнилов оценил возможность мобилизации женщин на Украине, отметив, что это зависит от дефицита живой силы у ВСУ. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T19:50:00+03:00
2026-03-29T19:50:00+03:00
Политолог оценил возможность мобилизации женщин на Украине

Корнилов: в Киеве звучат голоса с призывами мобилизовать женщин на фронт

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Политолог Владимир Корнилов оценил возможность мобилизации женщин на Украине, отметив, что это зависит от дефицита живой силы у ВСУ.
"Чем сильнее будет дефицит живой силы у ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости обязательно мобилизовать и женщин. Впрочем, об этом говорится с первых дней спецоперации", - сказал Корнилов деловой газете ВЗГЛЯД.
Эксперт отметил, что на Украине усилились меры по мобилизации, но людей на фронте все равно не хватает, а число уклонистов и дезертиров продолжает расти. Кроме того, женщин, которые подлежат призыву, чаще всего это медики, объявляют в розыск, объявляют "уклонистами". По словам политолога, на Украине "звучат разные голоса", в том числе с призывами ввести обязательную мобилизацию для всех с 18 лет.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
