В Одессе работники ТЦК во время мобилизации сломали ногу мужчине

Мужчина, как отмечает издание, заявил, что его избили и поместили в микроавтобус, где он получил перелом бедренной кости. По его словам, позже его вынудили записать видео с объяснением, что травму он получил самостоятельно при падении.

"Сбили меня на дороге, схватили за руки и ноги, бросили на пол в микроавтобусе и снова начали бить. Я кричал, что вы мне сломали ногу, а они начали бить по ногам ещё сильнее. Увидев, что нога находится в ненормальном состоянии, лежит в сторону, – сломали бедренную кость. Они остановились, затем включили камеру и под угрозами записали видео, где я признался, что сам упал и сломал себе ногу", – приводит слова Бугаленко "Время.ua".