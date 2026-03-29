18:18 29.03.2026
В Одессе работники ТЦК во время мобилизации сломали ногу мужчине
В Одессе работники ТЦК во время мобилизации сломали ногу мужчине
Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Одессе на юге Украины во время принудительной мобилизации сломали... РИА Новости, 29.03.2026
В Одессе работники ТЦК во время мобилизации сломали ногу мужчине

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Одессе на юге Украины во время принудительной мобилизации сломали ногу мужчине, сообщает издание "Время.ua".
"В Одессе сотрудники ТЦК во время принудительной мобилизации сломали ногу мужчине. К нему подъехали два микроавтобуса, из которых выбежали около десяти человек. Он попытался показать документы, сев в машину, однако четыре человека в балаклавах вцепились в двери и сразу начали бить и заливать газом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания со ссылкой на заявления пострадавшего Андрея Бугаленко.
Дмитриев прокомментировал ролик с избиением американца в ТЦК на Украине
28 марта, 21:30
Мужчина, как отмечает издание, заявил, что его избили и поместили в микроавтобус, где он получил перелом бедренной кости. По его словам, позже его вынудили записать видео с объяснением, что травму он получил самостоятельно при падении.
"Сбили меня на дороге, схватили за руки и ноги, бросили на пол в микроавтобусе и снова начали бить. Я кричал, что вы мне сломали ногу, а они начали бить по ногам ещё сильнее. Увидев, что нога находится в ненормальном состоянии, лежит в сторону, – сломали бедренную кость. Они остановились, затем включили камеру и под угрозами записали видео, где я признался, что сам упал и сломал себе ногу", – приводит слова Бугаленко "Время.ua".
После этого, как утверждает пострадавший, его вытащили и оставили на дороге.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудники ТЦК на Украине мобилизовали монаха из монастыря УПЦ
28 марта, 16:26
 
