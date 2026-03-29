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В Винницкой области прогремел взрыв
В Винницкой области прогремел взрыв - РИА Новости, 29.03.2026
В Винницкой области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Винницкой области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.03.2026
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