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В Винницкой области прогремел взрыв - РИА Новости, 29.03.2026
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10:21 29.03.2026 (обновлено: 10:22 29.03.2026)
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В Винницкой области прогремел взрыв
В Винницкой области прогремел взрыв - РИА Новости, 29.03.2026
В Винницкой области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Винницкой области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T10:21:00+03:00
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В Винницкой области прогремел взрыв

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Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
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Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в Винницкой области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Винницкой области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Харькове прогремел взрыв
28 марта, 23:26
 
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