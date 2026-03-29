Украина превращает Херсон в военную базу, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Херсон стал похож на военную базу из-за действий ВСУ, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"По тем данным, что мы получаем, Херсон все больше превращен в военную зону. Нормальной гражданской жизни там становится меньше. Коммунальная инфраструктура изнашивается, разрушается, а полноценного восстановления люди не видят. Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание", — заявил глава региона.
По его словам, когда Киев рассказывает про "заботу о Херсоне", к этим словам надо относиться спокойно.
«
"Реальность другая. Город используют как военный ресурс, а мирные жители там живут в состоянии постоянного давления и страха", — пояснил Сальдо.
Ранее он отмечал, что население Херсона сохраняет внутреннюю связь с Россией и не принимает происходящее, в городе живет и действует сопротивление.
Херсонская область стала регионом страны в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
22 июня 2022, 17:18