08:06 29.03.2026 (обновлено: 09:01 29.03.2026)
Украина превращает Херсон в военную базу, заявил Сальдо
Украина превращает Херсон в военную базу, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ превращают Херсон в военную базу

© Фото : соцсетиАнтидроновый коридор ВСУ на трассе Николаев — Херсон
Антидроновый коридор ВСУ на трассе Николаев — Херсон - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Антидроновый коридор ВСУ на трассе Николаев — Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Херсон стал похож на военную базу из-за действий ВСУ, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"По тем данным, что мы получаем, Херсон все больше превращен в военную зону. Нормальной гражданской жизни там становится меньше. Коммунальная инфраструктура изнашивается, разрушается, а полноценного восстановления люди не видят. Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание", — заявил глава региона.

Характер боевых действий в Херсонской области изменился, заявил Сальдо
28 марта, 08:35
По его словам, когда Киев рассказывает про "заботу о Херсоне", к этим словам надо относиться спокойно.
"Реальность другая. Город используют как военный ресурс, а мирные жители там живут в состоянии постоянного давления и страха", — пояснил Сальдо.
Ранее он отмечал, что население Херсона сохраняет внутреннюю связь с Россией и не принимает происходящее, в городе живет и действует сопротивление.
Херсонская область стала регионом страны в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
