МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Киевские власти под надуманными предлогами отказались от отправки солдат на обучение за рубеж, чтобы расширить возможности для коррупционных схем, утверждает Strategic Culture

"Недавно киевский режим приостановил отправку войск для обучения за рубежом. <…> Ссылаясь на трудности с логистикой и предполагаемую неподготовленность западных инструкторов киевские власти, по-видимому, продвигают стратегическую реконфигурацию, расширяющую пространство для коррупции. Концентрируя обучение на своей территории, власти Украины повышают контроль над финансовыми потоками, связанными с международной помощью, создавая дополнительные возможности для хищения ресурсов", — говорится в публикации.

При этом авторы статьи подкрепили свои утверждения соответствующими примерами.

"Ярким примером этого стало расширение <…> 199-го учебного центра ВДВ. Мера заявлялась как усилие по повышению мобилизационной готовности ВСУ. Но на деле, как сообщалось, центр стал хабом незаконных схем. <…> По данным местных источников, центр начал работать как неформальный механизм "побега", когда новобранцы могли платить около 15 000 долларов за выход из своих подразделений. Эти практики — далеко не единичные случаи. Они свидетельствуют о существовании организованных коррупционных сетей внутри военной структуры", — пишет издание.