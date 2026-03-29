МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала европейцев, пишет Berliner Zeitung.
"Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. <…> Ведущие политики ЕС наговорили об Украине немало преждевременных похвал. Страна добилась "значительного прогресса" на пути к членству в Евросоюз, заявила глава иностранных дел Кая Каллас. <…> По словам фон дер Ляйен, <…> "Украина реформируется быстрее и основательнее , чем любая другая страна. <…> Это исторический момент". Но независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают якобы <…> "невероятный" прогресс Украины", — говорится в публикации.
Особо отмечается, что Украина затягивает с решениями в области антикоррупционной деятельности.
"Венский институт международных исследований выяснил, что Украина <…> не выполнила более десяти требований ЕС. <…> ЕС потребовал, чтобы Специальной антикоррупционной прокуратуре наконец разрешили расследовать коррумпированных "слуг народа". Но результата нет. То же самое касается критикуемой ЕС практики Украины автоматически прекращать судебные разбирательства против подозреваемых в коррупции после истечения сроков предварительного расследования — карт-бланш для бюджетных воров. <…> Это придает Украине образ мафиозного государства", — утверждает издание.
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере Украины. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли из страны.
