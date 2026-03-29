"Все началось на тысячи лет раньше". Что поразило ученых на острове Солнца

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в водах озера Титикака следы обитания народа-призрака. Цивилизация, возникшая задолго до ацтеков и инков, с соседями практически не контактировала. Ученые уже назвали открытие экстраординарным и предположили, что речь идет о ранее неизвестной генетической ветке. Об открытии, переписывающем историю, — в материале РИА Новости.

Сомнений нет

Ежегодно полюбоваться берегами озера Титикака приезжают тысячи туристов со всего мира. Но не только они. Для ученых знаменитое озеро тоже притягательно, как магнит. Им не терпится проверить, не врут ли старинные легенды.

Согласно поверьям, в здешних местах некогда жил народ гораздо более древний и могущественный, чем инки, майя и ацтеки.

Поиски, начатые более десяти лет назад, неизменно велись около Чушукуллу ("острова Солнца"). Именно там, в самом центре озера, судя по рассказам старожилов, и обитала загадочная цивилизация.

Однако особых зацепок не было — лишь несколько артефактов в прибрежной зоне острова. Да и те датированы поздними эпохами. Вооружившись аналитическим оборудованием по последнему слову техники, совместная команда исследователей из Боливии и США решила поставить точку в решении непростой загадки.

Первым делом постарались достать биологические образцы, максимально углубившись в илистое дно озера. Результаты повергли в шок.

"Обугленные органические остатки (дерево), обнаруженные в глубоких слоях, датируются периодом между 3635 и 3381 годами до нашей эры", — рассказал один из руководителей экспедиции, профессор кафедры антропологии Южно-Флоридского университета Чарльз Стэниш.

Долгое время в профессиональном сообществе считалось, что устойчивое присутствие человека на острове Солнца началось на две с половиной тысячи лет позже — в позднеархаический период. А тут такая сенсация.

Команда Стэниша абсолютно уверена в точности результатов. Все дело в особенностях дна: в иле содержатся многочисленные частицы, их плотность не позволяет оседать ниже того уровня, на котором они когда-то опустились в отложения. Далее дело за радиоуглеродным анализом.

Раньше соседей

Однако есть другой вопрос — географический характер поселения. Каким образом жители острова Солнца сообщались с внешним миром? Ведь даже в периоды, когда уровень воды в озере Титикака опускался значительно ниже, Чушукуллу, согласно летописи осадков, никогда не был полностью соединен с материком.

На протяжении десятилетий историки и археологи считали единственно возможным средством транспортной логистики верблюдов. Однако в случае с островом Солнца все иначе.

В ходе обследования дна лидарами (усовершенствованными георадарами) в более глубоких слоях были зафиксированы очертания предметов двух типов: одни —дугообразной формы, другие — как расположенные на равном расстоянии друг от друга широкие круги.

Достать их пока не представляется возможным. Однако в статье, опубликованной по результатам исследования, ученые уже предположили, что это остатки пристани. Дуги — уцелевшие части лодок, а круги — нечто наподобие швартовочных столбов.

Но кое-что извлечь на поверхность все же удалось: фрагменты керамики, искусственно обработанные предметы из обсидиана, кремния и кварца. Что примечательно, все артефакты — неместного происхождения и по характеру отделки более всего напоминают образцы близлежащих материковых культур.

"Поскольку упомянутые ресурсы не встречаются на острове в естественном виде, мы считаем, что на Чушукуллу уже в IV столетии до нашей эры существовала развитая сеть дальнего обмена", — заключил профессор Чарльз Стэниш.

Правда, наиболее близкие к озеру ранние цивилизации, такие как Ванкарани и Чирипа, находились тогда на более низком уровне развития. И уже точно не обладали системой водного транспорта. Добраться на Чушукуллу они не могли. А вот с него на материк люди доплывали запросто.

Поэтому, сделали вывод исследователи, островная культура, может, и не существовала в условиях полной изоляции, но представляла собой в высокой степени закрытое сообщество. Иначе как объяснить хотя бы тот факт, что среди местных индейцев о ней толком ничего не известно?

В полном одиночестве

Тема изолированности поставила перед учеными последний и самый трудный вопрос — о генетическом родстве жителей острова Солнца. Профессор Стэниш и его коллеги не исключают, что в случае с Чушукуллу речь может идти о так называемой неизвестной генетической ветке.

© AP Photo / Juan Karita Вид на озеро Титикака

Такие случаи не редкость. В прошлом году Национальный университет Аргентины при поддержке Гарварда проанализировал более 200 останков людей, живших на территории современного города Кордова более трех тысяч лет назад. К удивлению специалистов, их геномы не имели общих элементов с образцами представителей культур соседних Амазонии и Патагонии.

"Наша главная задача состояла в том, чтобы проверить, является ли древнее население Кордовы частью уже известной "миграционной ветки" Южной Америки, — пояснил один из авторов исследования Родриго Норес, генетик из Национального университета Кордовы. — Оказалось, нет".

© Public domain Карта расселения человека в Южной Америке

Анализ останков выявил здесь ранее неизвестную "родословную" — генетическую линию, которая сохранялась колоссально долгие восемь с половиной тысяч лет. И, что самое интересное, не взаимодействовала с окружающими.

По мнению ученых, "народ-призрак" из Кордовы представлял собой одну из магистральных веток расселения людей по региону. Остановившись на благодатных равнинах Центральной Аргентины, она по неясным причинам не двинулась дальше, не ассимилировалась с соседями и не была заменена более поздней культурой.