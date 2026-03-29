В США стали реже направлять россиян в центры задержания мигрантов

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Число случаев помещения россиян в места временного заключения миграционной службы США снижается последние несколько лет, за 2024 финансовый год туда отправили 3122 человека, свидетельствуют данные американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Число помещенных в места временного заключения стремительно снижалось в 2022-2024 финансовых годах (финансовый год в США начинается 1 октября и заканчивается 31 сентября следующего года).

Если по состоянию на конец 2022 финансового года этот показатель составлял 4840 человек, то в конце 2023 финансового года эта цифра снизилась до 4083 человек, а в 2024 году – 3122 человек, выяснило РИА Новости.

Аризона и Луизиана. Больше всего россиян помещали в центры для задержанных в штатах Калифорния

При этом ведомство не приводит статистику, которая показывает, сколько человек было отпущено. Как писал портал Insider в феврале 2026 года, правозащитники говорят о примерно тысяче россиянах в руках миграционной службы.