https://ria.ru/20260329/ssha-2083570094.html
США удерживают в тюрьмах 48 граждан России
В настоящее время в американских тюрьмах остаются 48 граждан России или 0,2% от общего числа иностранцев, отбывающих наказание в Штатах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.03.2026
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. В настоящее время в американских тюрьмах остаются 48 граждан России или 0,2% от общего числа иностранцев, отбывающих наказание в Штатах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального бюро тюрем министерства юстиции США.
При этом в ведомстве не стали раскрывать имена и личные данные российских граждан, сославшись на ограничения, установленные действующим американским законодательством о защите частной жизни.
В бюро тюрем также уточнили, что в пенитенциарной системе Соединенных Штатов находятся 48 граждан Украины, в то время как число заключенных граждан Беларуси составляет 4 человека.
Более половины всех иностранцев в местах заключения США, или около 12,5 тысяч человек, составляют граждане Мексики, следует из ответа на запрос РИА Новости.
Последний крупный обмен заключенными между США
и Россией
прошел в августе 2024 года, когда в результате масштабной гуманитарной операции в РФ вернулись восемь граждан. Среди них были Вадим Красиков, Владислав Клюшин
, Роман Селезнев
, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Павел Рубцов, а также Артем и Анна Дульцевы. В рамках этой договоренности российская сторона передала США Эвана Гершковича
, Пола Уилана
, Алсу Курмашеву* и Владимира Кара-Мурзу
*.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента