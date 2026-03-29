США удерживают в тюрьмах 48 граждан России

ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. В настоящее время в американских тюрьмах остаются 48 граждан России или 0,2% от общего числа иностранцев, отбывающих наказание в Штатах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального бюро тюрем министерства юстиции США.

При этом в ведомстве не стали раскрывать имена и личные данные российских граждан, сославшись на ограничения, установленные действующим американским законодательством о защите частной жизни.

В бюро тюрем также уточнили, что в пенитенциарной системе Соединенных Штатов находятся 48 граждан Украины, в то время как число заключенных граждан Беларуси составляет 4 человека.

Более половины всех иностранцев в местах заключения США, или около 12,5 тысяч человек, составляют граждане Мексики, следует из ответа на запрос РИА Новости.