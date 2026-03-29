07:16 29.03.2026 (обновлено: 07:17 29.03.2026)
США удерживают в тюрьмах 48 граждан России
В настоящее время в американских тюрьмах остаются 48 граждан России или 0,2% от общего числа иностранцев, отбывающих наказание в Штатах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/ssha-2083552590.html
https://ria.ru/20260328/mid-2083449622.html
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. В настоящее время в американских тюрьмах остаются 48 граждан России или 0,2% от общего числа иностранцев, отбывающих наказание в Штатах, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального бюро тюрем министерства юстиции США.
При этом в ведомстве не стали раскрывать имена и личные данные российских граждан, сославшись на ограничения, установленные действующим американским законодательством о защите частной жизни.
Здание МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В МИД рассказали об охоте на россиян со стороны спецслужб США
Вчера, 00:40
В бюро тюрем также уточнили, что в пенитенциарной системе Соединенных Штатов находятся 48 граждан Украины, в то время как число заключенных граждан Беларуси составляет 4 человека.
Более половины всех иностранцев в местах заключения США, или около 12,5 тысяч человек, составляют граждане Мексики, следует из ответа на запрос РИА Новости.
Последний крупный обмен заключенными между США и Россией прошел в августе 2024 года, когда в результате масштабной гуманитарной операции в РФ вернулись восемь граждан. Среди них были Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Павел Рубцов, а также Артем и Анна Дульцевы. В рамках этой договоренности российская сторона передала США Эвана Гершковича, Пола Уилана, Алсу Курмашеву* и Владимира Кара-Мурзу*.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В МИД указали на предвзятое отношение к россиянам в США
28 марта, 04:38
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
