В США предрекли обострение конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Противостояние между США и Ираном может обостриться, заявил экс-советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон в интервью изданию Politico.
"Я думаю, что мы застрянем в этом конфликте надолго и, вероятно, столкнемся с эскалацией. Проблема в том, что у президента не будет возможности для выхода из этой ситуации, и, полагаю, мы, скорее всего, пройдем через некоторые из тех наземных операций, которые он рассматривает", – ответил Суонсон на вопрос о том, как он оценивает ситуацию на данный момент.
Суонсон предположил, что переговоры администрации президента Дональда Трампа с Ираном не увенчаются успехом, поскольку обе стороны "иррационально уверены" в своей правоте. По его словам, ни одна из сторон на данный момент, похоже, не готова идти на компромисс.
По мнению экс-советника, единственная причина, ради которой Трамп может согласиться на деэскалацию конфликта – ситуация на рынках.
"В конечном счете это может зависеть от ситуации на рынках. Похоже, это единственный показатель, который его волнует. Так что все зависит от того, насколько сильны экономические потрясения", – заявил он журналистам издания.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.