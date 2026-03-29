В США предрекли обострение конфликта с Ираном - РИА Новости, 29.03.2026
02:18 29.03.2026
В США предрекли обострение конфликта с Ираном
Противостояние между США и Ираном может обостриться, заявил экс-советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон в интервью изданию Politico. РИА Новости, 29.03.2026
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Противостояние между США и Ираном может обостриться, заявил экс-советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон в интервью изданию Politico.
«
"Я думаю, что мы застрянем в этом конфликте надолго и, вероятно, столкнемся с эскалацией. Проблема в том, что у президента не будет возможности для выхода из этой ситуации, и, полагаю, мы, скорее всего, пройдем через некоторые из тех наземных операций, которые он рассматривает", – ответил Суонсон на вопрос о том, как он оценивает ситуацию на данный момент.
Суонсон предположил, что переговоры администрации президента Дональда Трампа с Ираном не увенчаются успехом, поскольку обе стороны "иррационально уверены" в своей правоте. По его словам, ни одна из сторон на данный момент, похоже, не готова идти на компромисс.
По мнению экс-советника, единственная причина, ради которой Трамп может согласиться на деэскалацию конфликта – ситуация на рынках.
«
"В конечном счете это может зависеть от ситуации на рынках. Похоже, это единственный показатель, который его волнует. Так что все зависит от того, насколько сильны экономические потрясения", – заявил он журналистам издания.
В Вашингтоне ранее заявляли, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
