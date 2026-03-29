Цена бензина в Вашингтоне взлетела после начала конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Цены на бензин на заправках американской столицы превысила 5 долларов за галлон (около 109 рублей за литр) на фоне операции Соединенных Штатов против Ирана, убедился корреспондент РИА Новости.
Как выяснило агентство, цена на обычный бензин в Вашингтоне составляет около 5,09 долларов за галлон, а за дизель автомобилистам придется заплатить 5,59 доллара за галлон (119 рублей за литр).
При этом, по данным американской автомобильной ассоциации, средняя цена по стране составляет 3,97 доллара за галлон (85 рублей за литр), что на примерно на доллар выше аналогичного показателя на момент начала операции США против Ирана месяц назад, составлявшего 2,98 долларов за галлон (63,8 рубля за литр).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.