Симоньян назвала развитие Мax вопросом информационного суверенитета
Развитие национального мессенджера Max - вопрос информационного суверенитета России, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 29.03.2026
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развитие национального мессенджера Max - вопрос информационного суверенитета России, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Свой информационный суверенитет мы в свое время "профукали". Лет 30 назад мы его профукали. Он у нас вообще-то был", - передает слова Симоньян
ИС "Вести
".
Главный редактор напомнила, что тогда главным мессенджером в России
был ICQ, главной соцсетью - "Одноклассники
", а единственной почтой - Mail.ru, а сейчас детей воспитывают "не наши гаджеты, напичканные не нашими приложениями".
"У нас сейчас вот сделали Мax. Это отлично. Это отлично, что его сделали. Я каждый день радостно читаю новости о том, что подключили туда еще какую-то функцию, что через Мax можно туда записаться, там-то оплатить, еще что-то сделать", - сказала главред медиагруппы.
Симоньян добавила, что Max пока не работает идеально, но заработает так, что "мы будем удивляться".
"Очень круто, что наше развивается. Я не думаю, что что-то так резко отключат и всех заставят перейти на Max, к счастью или к сожалению. Потому что я не думаю, что это возможно", - сказала главный редактор.
Симоньян напомнила, что Instagram* в России заблокирован, но бизнес в нём процветает.
"Это тоже вопрос нашего суверенитета. Нам нужно развить что-то замечательное свое - Max, чтобы люди побежали туда сами, сказали - это действительно круче. И нам надо обеспечить возможности, чтобы другого - вредоносного - не было", - заключила главный редактор.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская