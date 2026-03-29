Юрист предупредил о тюремном сроке за выращивание шалфея

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российским дачникам может грозить до восьми лет лишения свободы за выращивание шалфея предсказателей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель общественной организации "Центр правопорядка в Москве и Московской области" Александр Хаминский.

« "Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, которые запрещено культивировать и распространять, установлен постановлением правительства № 934. К ним, в частности, относится шалфей предсказателей", — уточнил он.

Юрист добавил, что в список запрещенных растений также входят конопля, мак снотворный, ипомея трехцветная, гармала, роза гавайская, мимоза хостилис, голубой лотос и многие другие.

Хаминский отметил, что за их культивирование предусмотрены как административные штрафы, так и уголовное наказание. Юрист обратил внимание, что ответственность наступает не только за выращивание, но и за неуничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

"Если за неуничтожение таких растений штраф достигает четырех тысяч рублей, то за выращивание можно получить административный арест до 15 суток. Уголовная ответственность по статье 231 Уголовного кодекса ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры") наступает, если количество растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер", — предупредил он.