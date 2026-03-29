06:03 29.03.2026 (обновлено: 07:48 29.03.2026)
Глава Роскачества раскрыл данные о подделке вин
В России подделывают порядка 4% вин: таковыми являются "невина" с добавленными ингредиентами или же с иным сырьем, заявил в интервью РИА Новости глава...
Дегустация вина. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России подделывают порядка 4% вин: таковыми являются "невина" с добавленными ингредиентами или же с иным сырьем, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
«
"Если мы говорим о обнаружении так называемого "невина" под видом вина - это около 4%. То есть из 782 видов вин, которые в 2025 году были нами протестированы и исследованы, 4% вин либо с добавленными ингредиентами, либо с иным сырьем, недобросовестным образом заявили о том, что они являются вином, таковым не являясь", - сообщил он.
По его словам, Роскачество внимательно смотрит на дефекты вина - есть прямой фальсификат, а есть ухудшение качества в связи с ошибками в технологиях.
Он отметил, что очень неприятным дефектом вина является проблема пробки, когда химические элементы из корковой пробки попадают в само вино. "Знаменитый, неприятный для любителей вина вкус картона, который появляется в связи с тем, что были проблемы с пробкой, - это технологическая проблема", - пояснил Протасов. Недостаточная укупорка, которая приводит к тому, что вино портится в связи с воздействием кислорода, приобретает вкус "кислой капусты".
Даже самое хорошее вино можно испортить плохим производственным процессом, пояснил глава Роскачества.
