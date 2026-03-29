Беженка из Финляндии рассказала, как жителей страны вербуют в ряды ВСУ
2026-03-29T11:44:00+03:00
РИА Новости
Райски: финскую молодёжь вербуют в ВСУ в праворадикальных организациях
КУРСК, 29 мар — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что вербовка молодых людей для участия в боевых действиях на стороне Киева начинается с неформального общения в компаниях, где будущих наемников постепенно подводят к радикальным организациям.
"Если вернуться к организациям вот этим, праворадикальным, я верю в то, что они там это рекламируют, потому что эта вербовка начинается просто с дружбы, просто какая-то тусовка, они просто в компании, они даже не сильно понимают, что они в какой-то там организации или их тянут организации. Я думаю, оттуда тоже большой процент идет", — рассказала Райски.
По словам активистки, в финском обществе активно формируется искаженное восприятия истории, которое подталкивает молодёжь продолжать конфронтацию.
Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта (Финляндия
) в семье финна и русской. По профессии IT-специалист, жила также в Швейцарии
. С 2014 года выступала в поддержку России
, с началом военных действий на Украине
публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции была дважды уволена, сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году переехала в Выборг
, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить ВНЖ РФ.