Врач назвала продукт, значительно снижающий риск развития рака

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Чернослив и сливы могут снизить риск развития некоторых видов злокачественных образований, особенно рака кишечника, пишет Чернослив и сливы могут снизить риск развития некоторых видов злокачественных образований, особенно рака кишечника, пишет Daily Mail со ссылкой на врача-диетолога Хание Видмар.

"Сливы могут способствовать сохранению полезных бактерий и улучшению микробного метаболизма в толстой кишке, что, согласно исследованиям на животных, связано со снижением частоты предраковых поражений", — отмечается в публикации.

Как пишет издание, полезные свойства чернослива обусловлены высоким содержанием клетчатки и фенольных соединений, которые способствуют оздоровлению кишечника и оказывают антиоксидантное действие.

"Сливы содержат фенольные соединения, которые действуют как антиоксиданты. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые представляют собой нестабильные молекулы, способные повреждать ДНК и клетки, способствуя развитию рака", — подчеркивает Daily Mail.