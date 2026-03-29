Врач назвала продукт, значительно снижающий риск развития рака
Чернослив и сливы могут снизить риск развития некоторых видов злокачественных образований, особенно рака кишечника, пишет Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T22:46:00+03:00
DM: чернослив и сливы снижают риск развития рака
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Чернослив и сливы могут снизить риск развития некоторых видов злокачественных образований, особенно рака кишечника, пишет Daily Mail
со ссылкой на врача-диетолога Хание Видмар.
"Сливы могут способствовать сохранению полезных бактерий и улучшению микробного метаболизма в толстой кишке, что, согласно исследованиям на животных, связано со снижением частоты предраковых поражений", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, полезные свойства чернослива обусловлены высоким содержанием клетчатки и фенольных соединений, которые способствуют оздоровлению кишечника и оказывают антиоксидантное действие.
"Сливы содержат фенольные соединения, которые действуют как антиоксиданты. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые представляют собой нестабильные молекулы, способные повреждать ДНК и клетки, способствуя развитию рака", — подчеркивает Daily Mail.
Как пишет издание со ссылкой на врача-диетолога Хание Видмар, рекомендуется употреблять от трех до пяти сухофруктов в день для поддержки организма и дополнительного потребления клетчатки.