Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала продукт, значительно снижающий риск развития рака
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
29.03.2026
https://ria.ru/20260329/rak-2083644137.html
Врач назвала продукт, значительно снижающий риск развития рака
Врач назвала продукт, значительно снижающий риск развития рака - РИА Новости, 29.03.2026
Врач назвала продукт, значительно снижающий риск развития рака
Чернослив и сливы могут снизить риск развития некоторых видов злокачественных образований, особенно рака кишечника, пишет Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T22:46:00+03:00
2026-03-29T22:46:00+03:00
здоровье
здоровье - общество
здоровый образ жизни (зож)
рак
рак толстой кишки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f170e16e1d28901e6a0d8e8e1445cc13.jpg
https://ria.ru/20260324/simptomy-2082664835.html
https://ria.ru/20260313/onkolog-2080391311.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b9255c44947b3e602543aff05761b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье, здоровье - общество, здоровый образ жизни (зож), рак, рак толстой кишки
Здоровье, Здоровье - Общество, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Рак, Рак толстой кишки
Врач назвала продукт, значительно снижающий риск развития рака

DM: чернослив и сливы снижают риск развития рака

© Depositphotos.com / 5PHЧернослив
Чернослив - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© Depositphotos.com / 5PH
Чернослив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Чернослив и сливы могут снизить риск развития некоторых видов злокачественных образований, особенно рака кишечника, пишет Daily Mail со ссылкой на врача-диетолога Хание Видмар.
"Сливы могут способствовать сохранению полезных бактерий и улучшению микробного метаболизма в толстой кишке, что, согласно исследованиям на животных, связано со снижением частоты предраковых поражений", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, полезные свойства чернослива обусловлены высоким содержанием клетчатки и фенольных соединений, которые способствуют оздоровлению кишечника и оказывают антиоксидантное действие.
"Сливы содержат фенольные соединения, которые действуют как антиоксиданты. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые представляют собой нестабильные молекулы, способные повреждать ДНК и клетки, способствуя развитию рака", — подчеркивает Daily Mail.
Как пишет издание со ссылкой на врача-диетолога Хание Видмар, рекомендуется употреблять от трех до пяти сухофруктов в день для поддержки организма и дополнительного потребления клетчатки.
ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)РакРак толстой кишки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала