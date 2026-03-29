Путин рассказал, как Говорухин повлиял на него

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что делал в уме пометки для работы и жизни, наблюдая за режиссером Станиславом Говорухиным.
Об этом глава государства сказал в интервью для документального фильма Алисы Романовой "Народный избранник. Режиссёру, актёру и депутату Станиславу Говорухину исполняется 90 лет", отрывок опубликовало ИС "Вести".
"Должен сказать откровенно, я не только внимательно смотрел за тем, что он делает, что и как говорит, но и для себя делал некоторые пометки в уме, полагая, что это, безусловно, будет помогать мне и в жизни, и в работе", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что оценки творчеству Говорухина даны миллионами россиян, которые "воспитывались, любили и до сих пор любят его произведения киноискусства".
Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. В качестве режиссера он снял такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", выступил автором сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". С 1993 по 2018 - депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по культуре. Говорухин умер в 2018 году в возрасте 82 лет. В воскресенье исполняется 90 лет со дня его рождения.