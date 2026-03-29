Путин рассказал, как Говорухин повлиял на него - РИА Новости, 29.03.2026
10:31 29.03.2026 (обновлено: 11:10 29.03.2026)
Путин рассказал, как Говорухин повлиял на него
Путин рассказал, как Говорухин повлиял на него - РИА Новости, 29.03.2026
Путин рассказал, как Говорухин повлиял на него
Президент России Владимир Путин рассказал, что делал в уме пометки для работы и жизни, наблюдая за режиссером Станиславом Говорухиным. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T10:31:00+03:00
2026-03-29T11:10:00+03:00
россия
станислав говорухин
владимир путин
госдума рф
россия
россия, станислав говорухин, владимир путин, госдума рф
Россия, Станислав Говорухин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин рассказал, как Говорухин повлиял на него

Путин рассказал, что делал пометки для работы и жизни, наблюдая за Говорухиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКинорежиссер Станислав Говорухин на пленарном заседании межрегионального форума ОНФ "Форум действий. Регионы" в Йошкар-Оле.
Кинорежиссер Станислав Говорухин на пленарном заседании межрегионального форума ОНФ Форум действий. Регионы в Йошкар-Оле. - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер Станислав Говорухин на пленарном заседании межрегионального форума ОНФ "Форум действий. Регионы" в Йошкар-Оле.. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что делал в уме пометки для работы и жизни, наблюдая за режиссером Станиславом Говорухиным.
Об этом глава государства сказал в интервью для документального фильма Алисы Романовой "Народный избранник. Режиссёру, актёру и депутату Станиславу Говорухину исполняется 90 лет", отрывок опубликовало ИС "Вести".
"Должен сказать откровенно, я не только внимательно смотрел за тем, что он делает, что и как говорит, но и для себя делал некоторые пометки в уме, полагая, что это, безусловно, будет помогать мне и в жизни, и в работе", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что оценки творчеству Говорухина даны миллионами россиян, которые "воспитывались, любили и до сих пор любят его произведения киноискусства".
Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. В качестве режиссера он снял такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", выступил автором сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". С 1993 по 2018 - депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по культуре. Говорухин умер в 2018 году в возрасте 82 лет. В воскресенье исполняется 90 лет со дня его рождения.
РоссияСтанислав ГоворухинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
