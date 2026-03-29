Президент Кубы назвал убийство журналистов в Ливане подлым деянием Израиля

МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Убийство журналистов на юге Ливана является "подлым деянием сионистского режима Израиля", заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, выразив соболезнования семьям погибших.
Корреспонденты телеканала Al Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Шаэйб погибли в субботу в результате удара израильского беспилотника в районе Джизин на юге Ливана. Президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство журналистов, назвав действия Израиля целенаправленными, и призвал международное сообщество положить конец израильским атакам против Ливана.
"Мы глубоко сожалеем об убийстве на юге Ливана журналистов Фатимы Фтуни, Мохаммада Фтуни и Али Шаэйба, и присоединяемся к осуждению этой подлого деяния со стороны сионистского режима Израиля, который вновь направляет свои орудия против тех, кто смело рассказывает об ужасах войны против братского ливанского народа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Диас-Канеля.
Политик от лица Кубы выразил семьям и коллегам погибших соболезнования и поддержку.