Президент Кубы назвал убийство журналистов в Ливане подлым деянием Израиля

"Мы глубоко сожалеем об убийстве на юге Ливана журналистов Фатимы Фтуни, Мохаммада Фтуни и Али Шаэйба, и присоединяемся к осуждению этой подлого деяния со стороны сионистского режима Израиля, который вновь направляет свои орудия против тех, кто смело рассказывает об ужасах войны против братского ливанского народа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Диас-Канеля.