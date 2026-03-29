08:21 29.03.2026
Президент Кубы назвал убийство журналистов в Ливане подлым деянием Израиля
Президент Кубы назвал убийство журналистов в Ливане подлым деянием Израиля
© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильский атаки на автомобиль с журналистами на юге Ливана. 28 марта 2026 года
Последствия израильский атаки на автомобиль с журналистами на юге Ливана. 28 марта 2026 года
МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Убийство журналистов на юге Ливана является "подлым деянием сионистского режима Израиля", заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, выразив соболезнования семьям погибших.
Корреспонденты телеканала Al Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Шаэйб погибли в субботу в результате удара израильского беспилотника в районе Джизин на юге Ливана. Президент Ливана Джозеф Аун осудил убийство журналистов, назвав действия Израиля целенаправленными, и призвал международное сообщество положить конец израильским атакам против Ливана.
Последствия израильский атаки на автомобиль с журналистами на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Симоньян выразила соболезнования из-за гибели ливанских журналистов
28 марта, 17:43
"Мы глубоко сожалеем об убийстве на юге Ливана журналистов Фатимы Фтуни, Мохаммада Фтуни и Али Шаэйба, и присоединяемся к осуждению этой подлого деяния со стороны сионистского режима Израиля, который вновь направляет свои орудия против тех, кто смело рассказывает об ужасах войны против братского ливанского народа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Диас-Канеля.
Политик от лица Кубы выразил семьям и коллегам погибших соболезнования и поддержку.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
МИД России настаивает на расследовании убийства журналистов в Ливане
28 марта, 20:48
 
