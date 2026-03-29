04:04 29.03.2026
В РПЦ рассказали, можно ли алкоголь в пост
В РПЦ рассказали, можно ли алкоголь в пост
Формального запрета на алкоголь во время поста в церковном уставе нет, но многие верующие полностью отказываются от него в этот период, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2026
В РПЦ рассказали, можно ли алкоголь в пост

Кипшидзе: формального запрета на алкоголь во время поста в церковном уставе нет

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Формального запрета на алкоголь во время поста в церковном уставе нет, но многие верующие полностью отказываются от него в этот период, сообщил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля до 11 апреля включительно, если считать со Страстной неделей. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
"Часто приходится слышать неуместные шутки про то, что в алкоголе нет мяса, что потребление алкоголя разрешается во время поста. В средиземноморском регионе, где формировались правила поста, было немыслимо обойтись без виноградного вина, составлявшего часть ежедневного рациона. Но это не означает, что пьянство и связанные с ним развлечения каким-либо образом совместимы с днями Великого поста", - сказал Кипшидзе.
По его словам, одно дело пошутить про постность спиртного, "другое - всерьез считать, что в пост можно напиваться, что, очевидно, делать нельзя". "Многие христиане полностью отказываются от любого спиртного во время поста, хотя формального запрета в уставе нет", - заключил собеседник агентства.
В период Великого поста священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный (монашеский) устав – Типикон – предполагает более жесткие требования, но допускает алкоголь в некоторые дни поста. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в Средиземноморском регионе - с его специфической кухней, в том числе традицией винопития. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником.
Ранее глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов рассказал РИА Новости, что алкоголь как "способ дополнительного удовлетворения, расслабления" противоречит цели поста – духовному трезвению и сосредоточению.
