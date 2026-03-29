Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года
2026-03-29T12:51:00+03:00
Леус: воскресенье стало самым тёплым днем с начала года, воздух прогрелся до +15
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года, температура воздуха поднялась выше плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"К полудню температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, достигла отметки в плюс 15,3 градуса - это самая высокая температура воздуха, наблюдавшаяся в Москве в нынешнем году. До этого в лидерах был день 27 марта, тогда максимум составил плюс 14,5", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что прогрев продолжается, точное значение максимальной температуры воздуха сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты данные с максимальных термометров.
"Сегодняшние темпы роста температуры более чем на 2 градуса опережают показатели вчерашнего и позавчерашнего дней, так что не исключено, что максимум сегодняшнего дня приблизится и к отметке суточного рекорда сегодняшнего дня, который составляет плюс 17,4 и установлен в 2020 году", - добавил он.