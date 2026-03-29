Почему Николас Уинтон не рассказывал о своем подвиге почти пятьдесят лет

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В 1988-м пожилой англичанин сидел в телестудии BBC среди зрителей. Ведущая спросила: "Есть ли здесь те, кто обязан своей жизнью Николасу Уинтону?" Почти весь зал поднялся.

Как брокер из Лондона в одиночку совершил исторический подвиг в период войны — и почему никому не сказал об этом?

Рождественские каникулы

Николас Уинтон родился 19 мая 1909-го в Лондоне в семье немецких евреев, эмигрировавших в Британию. К концу 1930-х работал биржевым брокером и вел спокойную, размеренную жизнь.

В декабре 1938-го Николас собирался на горнолыжный курорт. Но его друг Мартин Блейк позвонил из Праги с просьбой : "Приезжай. Здесь катастрофа".

Германия аннексировала Судетскую область Чехословакии, и тысячи еврейских семей пытались уехать. Люди сутками жили на перронах и в неотапливаемых лагерях — без еды, тепла и малейшего понимания, куда бежать дальше.

Уинтон отменил отпуск и поехал в Прагу. То, что он увидел, потрясло его. Родители стояли в очередях, они понимали: для них самих шансов на спасение нет. Но дети... дети еще могли уехать.

Штаб спасения

Николас узнал о "Киндертранспорте" — программе, по которой Британия принимала еврейских детей из Германии и Австрии. Почему бы не сделать то же самое для чехословацких детей?

Он снял номер в пражском отеле под импровизированный офис. Не имея официального разрешения, начал использовать бланки Британского комитета по делам беженцев из Чехословакии. К нему шли тысячи родителей, умоляя спасти детей.

Через три недели Николас вернулся в Лондон. Нужно было организовать все с британской стороны.

Полсотни фунтов за жизнь

Британское правительство согласилось принять детей, но выдвинуло жесткие условия. Для каждого ребенка нужно было найти приемную семью, которая будет заботиться о нем до 18 лет. И внести гарантийный взнос: 50 фунтов на ребенка. По нынешним меркам это около 400–450 тысяч рублей.

Днем он торговал на бирже, а вечерами размещал фотографии детей в газетах, обращался в церкви и синагоги, стучался в двери незнакомых людей с просьбой приютить чужого ребенка из далекой страны.

Многие отказывали. Но находились и те, кто соглашался.

Поезда к свободе

Первый эшелон с детьми покинул Прагу 14 марта 1939-го. Сцены на вокзале в Праге были душераздирающими. Мальчики и девочки — многим не было и пяти лет — смотрели в окна поездов, не понимая, куда их везут и увидят ли они когда-нибудь маму и папу снова.

На следующий день войска Гитлера вошли в Чехословакию. Уинтон вместе с несколькими волонтерами, включая свою мать, не остановили деятельность.

С марта по август 1939-го из Праги отправились восемь поездов. Они везли детей через всю Германию, потом через Нидерланды, откуда паромы доставляли их в Англию. На лондонском вокзале малышей встречали приемные родители.

Всего Николасу Уинтону удалось спасти 669 детей.

Поезд, который так и не уехал

Девятый поезд должен был уйти 1 сентября 1939-го. Но в этот день Германия вторглась в Польшу — началась Вторая мировая война. Состав так и не тронулся в путь.

Из находившихся в нем 250 детей войну пережили только двое. Остальные погибли в концлагерях вместе с родителями.

Уинтон пронес эту боль через всю жизнь.

Десятилетия тишины закончились

После начала войны "британский Шиндлер" служил в Королевских ВВС, потом работал с беженцами. О том, что он сделал в Праге, не рассказывал никому.

Он женился, родились дети, жизнь шла своим чередом. Документы, списки спасенных детей и адресов каждой приемной семьи — все это лежало где-то на чердаке.

Прошло почти полвека. В 1988-м жена Николаса Грета, убираясь, наткнулась на старый альбом. Внутри были списки детских имен, документы о транспортировке, выцветшие фотографии.

Вскоре Николаса пригласили на съемки программы "Такова жизнь!" как обычного зрителя. Ведущая начала рассказывать историю человека, который 50 лет назад спас 669 детей. А потом обратилась к залу: "Есть ли здесь те, кто обязан своей жизнью Николасу Уинтону? Если да — встаньте, пожалуйста".

Один за другим начали подниматься зрители. Десятки людей. Это были они — те самые дети, которых он когда-то посадил на поезда в Праге. Только теперь им было за 50.

Николас не сдержал слез.

Шесть тысяч потомков

После выхода передачи к нему стали приходить письма со всего мира. Многие из списков Уинтона прежде даже не знали, кто именно подарил им возможность выехать из оккупированной нацистами Праги.

Сегодня по всему миру живет около шести тысяч человек, которые называют себя "детьми Уинтона", — спасенные им, их дети, внуки и правнуки. Но сам Николас всегда повторял , что не сделал ничего особенного: "Я просто помог немного. Оказался в нужном месте в нужное время".