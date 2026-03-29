Как семья из Техаса отважилась на переезд в Россию
Как семья из Техаса отважилась на переезд в Россию
Как семья из Техаса отважилась на переезд в Россию - РИА Новости, 29.03.2026
Как семья из Техаса отважилась на переезд в Россию
Сварщик из Техаса записывает видео для жены и троих дочерей. "Я, честно говоря, на пределе", — говорит он. За спиной — не американская пустыня, а российская... РИА Новости, 29.03.2026
Как семья из Техаса отважилась на переезд в Россию

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сварщик из Техаса записывает видео для жены и троих дочерей. "Я, честно говоря, на пределе", — говорит он. За спиной — не американская пустыня, а российская военная база. Дерек Хаффман принял решение, которое большинству покажется безумием.
Что заставляет человека пойти на такое?

Техас не спас

История переездов Хаффманов началась с попыток найти нормальное место для жизни внутри самой Америки.
"Сначала переехали из Аризоны в Техас. Надеялись, что там лучше обстоят дела с семейными ценностями. Купили участок земли, подумали, может, построим дом", — рассказывает Деанна, жена Дерека.
Техас всегда считался оплотом консервативной Америки. Если где-то и можно было растить детей в традиционных ценностях, то именно там.
"Туда ехали люди со всей страны, и атмосфера в смысле ценностей тоже стала ухудшаться. Тогда мы снова стали искать варианты", — вспоминает она.

"А что Европа? Те же проблемы"

Семья начала изучать Европу. Логично: развитая инфраструктура, близость к американской культуре. Но и там их ждало разочарование: "Оказалось, что в Европе, куда ни посмотри, те же проблемы, что и в США. Мигрантов очень много, преступность зашкаливает. Высокий уровень воровства и другие неприятные вещи".
Вывод был неожиданным: "Мы поняли, что Россия — единственное место, где еще можно построить спокойную семейную жизнь".
Хаффманы приехали на разведку, все проверили — и решились на переезд. С ними три дочери: София, Эшлин и Кэтрин. Даже свою сибирскую хаски взяли с собой.

Путь, который не купишь за деньги

"Если я подписываю контракт на год и отслужу этот год, вся наша семья сможет получить гражданство. А обычным путем это заняло бы лет пять-шесть", — рассказывает Дерек о своем решении подписать контракт и отправиться в зону СВО.
Для Дерека это было не только про сокращение сроков. "Для меня это еще и вопрос уважения и стремления заслужить наше место в России. Если я буду рисковать жизнью, защищая нашу новую страну, то по праву смогу жить здесь. И никто не сможет сказать нам, что мы тут лишние", — объясняет свое решение американец.
Деанна вспоминает, как оно принималось: "Он долго все обдумывал, подробно изучал, взвешивал все за и против. Хотел быть уверенным, что это действительно правильный шаг".

"Ребята здесь очень жесткие"

Дерек периодически записывает короткие видео для семьи. "Завершили вторую тренировку. Через час третья. Три тренировки в день, без выходных. Я, честно говоря, на пределе. Так вкалывать мне еще не приходилось", — комментирует он.
Американец быстро понял: "Российская армия — это не шутки. Ребята здесь очень жесткие. С ними шутки плохи, это точно".
Вся семья им гордится. "Мы верим, что Бог будет его хранить и все будет хорошо. Поэтому мы не тревожимся и не паникуем", — делится его жена.
Что обнаружила американка в России

Пока Дерек служит, его жена и дочери привыкают к новой жизни. Одни соседи, узнав, что семья только переехала, пригласили на завтрак и предложили помощь. Другие несколько раз возили их в магазин — просто так, из желания поддержать.
"Люди здесь гораздо больше ориентированы на семью. Они по-настоящему хотят помочь, готовы отвезти, подсказать", — делится наблюдениями Деанна.
"Садимся в автобус. В Америке такого не увидишь: если есть свободное место, ты садишься и уже никому не уступаешь. А здесь все места заняты, но вот входит пожилая женщина или мама с детьми — и двое или трое мужчин тут же встают", — рассказывает она.
Москва поразила ее чистотой: "Самый чистый город, который я когда-либо видела. А я побывала в разных городах — от Калифорнии до Аризоны, в разных уголках Техаса — и нигде такого не видела".
Но не все так радужно. Семья столкнулась с серьезной проблемой — языковым барьером. Они честно признают: "Много слов, которые тяжело выговорить. И конечно, эти окончания все время нас запутывают. О ком идет речь? О ней? О них? О нем? Обо мне?"
Но семья настроена решительно. "Думаю, если мы будем упорными, со временем справимся", — говорит жена Дерека.
 
 
 
