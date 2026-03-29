Пашинян высказался об инциденте в церкви

ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не давал указание задержать участников инцидента с ним в церкви.

"Полиции для выполнения своих полномочий дополнительных указаний не нужно", - заявил Пашинян журналистам.

Ранее в МВД Армении сообщили РИА Новости о задержании после инцидента двух человек по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица.