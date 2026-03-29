14:59 29.03.2026 (обновлено: 15:00 29.03.2026)
Пашинян высказался об инциденте в церкви
Пашинян высказался об инциденте в церкви
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не давал указание задержать участников инцидента с ним в церкви. РИА Новости, 29.03.2026
ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не давал указание задержать участников инцидента с ним в церкви.
Инцидент произошел во время посещения премьером Армении Николом Пашиняном храма Святой Анны в Ереване в Вербное воскресенье. Судя по видеокадрам, распространенным в соцсетях, когда многочисленная охрана премьера открыла коридор для покидающего церковь Пашиняна, один из прихожан выразил недовольство, заявив, что будет стоять в центре храма и добавил: "Не смей на меня так смотреть!". Затем кто-то попытался дотянуться ладонью до плеча Пашиняна, однако его руку отвели телохранители. После этого в церкви возникла суматоха. Охрана обеспечила выход Пашиняна из церкви и ситуация успокоилась.
"Полиции для выполнения своих полномочий дополнительных указаний не нужно", - заявил Пашинян журналистам.
Ранее в МВД Армении сообщили РИА Новости о задержании после инцидента двух человек по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Пашинян в прямом эфире загадал странную загадку
23 марта, 10:45
 
