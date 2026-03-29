02:15 29.03.2026
Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО с 1 апреля
Оформление ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Коэффициент бонус-малус, который напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО для каждого водителя в России, будет пересчитан 1 апреля, рассказал РИА Новости президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
"Коэффициент повысится, если в течение предыдущего периода, который начинается 1 апреля каждого года и длится по 31 марта следующего года, в автоматизированную систему страхования попадает информация о наличии страховой выплаты: чем больше страховых выплат, тем выше этот коэффициент", - сказал Уфимцев. Коэффициент пересчитывается автоматически.
При этом для аккуратных водителей стоимость ОСАГО снизится, пояснил глава РСА. Минимальное значение коэффициента бонус-малус составляет 0,46 – он присваивается водителям, по вине которых длительное время не происходило ДТП.
Для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92. Водителям-новичкам при первичном заключении договора ОСАГО присваивается коэффициент 1,17, а при указании нескольких водителей в договоре - самый высокий из всех вписанных в полис.
 
