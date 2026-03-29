WP сообщила о планах Пентагона по наземной операции в Иране - РИА Новости, 29.03.2026
04:01 29.03.2026 (обновлено: 09:11 29.03.2026)
WP сообщила о планах Пентагона по наземной операции в Иране
WP сообщила о планах Пентагона по наземной операции в Иране - РИА Новости, 29.03.2026
WP сообщила о планах Пентагона по наземной операции в Иране
США планируют длительную наземную миссию в Иране, утверждает Washington Post. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T04:01:00+03:00
2026-03-29T09:11:00+03:00
сша
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
министерство обороны сша
дональд трамп
иран
в мире
сша
ближний восток
иран
сша, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, министерство обороны сша, дональд трамп, иран, в мире
США, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Иран, В мире

WP сообщила о планах Пентагона по наземной операции в Иране

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. США планируют длительную наземную миссию в Иране, утверждает Washington Post.
«

"Пентагон готовится к многонедельной наземной операции. <...> Как рассказали официальные лица, любая потенциальная <...> операция не будет представлять из себя полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать рейды, проводимые совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями", — пишет газета.

Военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Борт ВВС США совершил маневры, указывающие на подготовку к вторжению в Иран
26 марта, 11:43
По ее данным, пока неясно, одобрит ли глава Белого дома Дональд Трамп один из планов, которые готовили в последнее время.
Накануне Центральное командование Вооруженных сил США заявило о прибытии на Ближний Восток десантного корабля ВМС USS Tripoli. Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк — морского хаба в Персидском заливе, где расположены объекты нефтяной инфраструктуры страны.
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Остров Харк: география, нефть и стратегическое значение в конфликте с США
18 марта, 15:40
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Иран назвал американские и израильские вузы законной целью для ударов
Вчера, 01:59
 
СШАБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаМинистерство обороны СШАДональд ТрампИранВ мире
 
 
