WP сообщила о планах Пентагона по наземной операции в Иране

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. США планируют длительную наземную миссию в Иране, утверждает Washington Post.
"Пентагон готовится к многонедельной наземной операции. <...> Как рассказали официальные лица, любая потенциальная <...> операция не будет представлять из себя полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать рейды, проводимые совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями", — пишет газета.
По ее данным, пока неясно, одобрит ли глава Белого дома Дональд Трамп один из планов, которые готовили в последнее время.
Накануне Центральное командование Вооруженных сил США заявило о прибытии на Ближний Восток десантного корабля ВМС USS Tripoli. Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк — морского хаба в Персидском заливе, где расположены объекты нефтяной инфраструктуры страны.
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.