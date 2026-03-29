Адвокаты Oxxxymiron* обжаловали заочный арест музыканта

Суд 24 марта признал Федорова* виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Музыканта заочно приговорили к 320 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете на два года. Суд установил, что Федоров*, признанный иноагентом, в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах, но несмотря на это он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без иноагентской плашки.