Войны, большевики и победы: как российский олимпизм стал мощной силой

Как Олимпийский комитет России стал мощной силой в мире? И почему мы скоро вернемся на международные соревнования — в материале РИА Новости Спорт в день 115-летия ОКР.

Почему фигурное катание сразу было в топе?

Россия была причастна к созданию современного олимпийского движения. Генерал от инфантерии Русской императорской армии Алексей Бутовский — главный специалист по методике физического воспитания — познакомился в 1892 году с Пьером де Кубертеном, который рассказал об идее возрождения Олимпийских игр.

Барон включил Бутовского в список первых 13 членов Международного олимпийского комитета, а уже через два года русский представитель побывал на Олимпийских играх 1896 года в Афинах.

В 1900 году пять российских спортсменов приехали на Олимпиаду, которая стала частью Всемирной выставки в Париже. Наши выступили в конном спорте, фехтовании, велоспорте и стрельбе.

© официальный сайт портала "Ратник ТВ" Чемпион Олимпийских игр 1908 года по фигурному катанию Николай Панин-Коломенкин © официальный сайт портала "Ратник ТВ" Чемпион Олимпийских игр 1908 года по фигурному катанию Николай Панин-Коломенкин

А в 1908 году у России появился первый олимпийский чемпион — фигурист Николай Панин-Коломенкин. Тогда случился первый в истории скандал в фигурном катании. Основным соперником русского чемпиона был швед Ульрих Сальхов, который постоянно спорил с оценками Панина. В знак протеста против несправедливого судейства наш спортсмен снялся с произвольной программы, зато Сальхов не вышел на исполнение специальных фигур — понимая, что Панина ему не обыграть.

Возможно, накал удалось бы снизить, если бы у России был свой НОК. Но его удалось образовать только в 1911 году. Делегаты ведущих спортивных обществ собрались в Санкт-Петербурге и утвердили Российский олимпийский комитет. Председателем избрали Вячеслава Срезневского — филолога, ученого в области научно-технической фотографии, энтузиаста спорта.

На Игры 1912 года Россия отправила организованную команду, но выступила она так неудачно, что было решено организовать в стране свои Олимпиады. Они стали прообразом будущих Спартакиад. Первая состоялась в Киеве в 1913 году с участием более 600 спортсменов, вторая — через год в Риге. Она была прервана из-за начала Первой мировой войны и всеобщей мобилизации.

Буржуазные игры под запретом

Олимпиаду 1916 года в Берлине отменили, а к Антверпену-1920 власть в России сменилась. Большевики Олимпийские игры признали "буржуазными", и вместо них было решено участвовать в Красном спортивном интернационале, который был создан в 1921 году. В противовес "чисто индивидуалистическому спорту" в СССР стали проводить Спартакиады, в том числе и с участием иностранных атлетов.

Тем не менее, в МОК до 1933 года Россия оставалась представлена эмигрировавшим из страны князем Петром Урусовым. В 1939-м началась Вторая мировая война, прервавшая проведение Олимпиад. А после ее окончания в СССР решили активно включиться в мировое олимпийское движение. Всесоюзные спортивные федерации присоединялись к международным, и в 1950 году оргкомитет 15-х Олимпийских игр в Хельсинки прислал в СССР официальное приглашение принять в них участие. Оно было принято, и в 1951 году в апреле был создан Олимпийский комитет СССР. Его первым председателем стал Константин Андрианов, будущий многолетний член МОК.

С тех пор наши спортсмены не пропускали ни одной Олимпиады. За всю историю они завоевали более двух тысяч наград. Более тысячи атлетов становились призерами, а национальные сборные неоднократно побеждали в общекомандных зачетах.

Нейтральный статус для иностранцев

Первая домашняя Олимпиада в нашей истории состоялась в Москве в 1980 году. Часть ее прошла в других городах СССР — футбольные матчи проводились в Ленинграде, Киеве и Минске, соревнования по парусному спорту — в Таллине, по стрельбе — в подмосковных Мытищах. Советские спортсмены выиграли общекомандный зачет, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Увы, Игры были омрачены бойкотом со стороны 65 стран в связи с вводом советских войск в Афганистан. Но многие представители этих государств выступили в Москве в нейтральном статусе.

Еще в советское время в недрах олимпийского комитета СССР появилась идея провести зимние Игры в Сочи. Постановление НОК о выдвижении Сочи и Красной Поляны в качестве олимпийской столицы появилось в 1989 году. Но распад СССР заставил отложить этот проект. В российский период Сочи неудачно претендовал на проведение Игр 1998 и 2002 года, но третья попытка стала успешной — в 2007 году МОК отдал право проведения Олимпиады 2014 года южной столице России.

Это был ярчайший праздник. Однако из-за допингового скандала олимпийское движение в России было поставлено под удар. Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро стали на данный момент последними, в которых российские спортсмены выступили под своим флагом, но уже не в полном составе. На Олимпиады же 2018 года в Пхенчхане, 2021-го в Токио и 2022-го в Пекине россияне приезжали в той или иной степени не имея национальной символики.

После начала СВО российский спорт попал уже под чисто политические санкции. В большинстве видов спорта международные федерации отстранили наших атлетов от участия в соревнованиях. На Игры 2024 года в Париже и 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо их допустили лишь в небольшом количестве и далеко не во всех дисциплинах после пристрастного отбора со стороны МОК. Лишили полноценного статуса в 2023 году и сам ОКР — за включение в состав олимпийских советов новых российских регионов.

Тем не менее, кропотливая работа нового руководства ОКР во главе с министром спорта России Михаилом Дегтяревым по возвращению российских спортсменов на международную арену приносит плоды. Более 70 международных федераций уже допускают представителей России до своих турниров. Большой победой стало выступление россиян на Паралимпийских играх 2026 года в Италии в полноценном статусе — с флагом и гимном. Команда из шести атлетов показала выдающийся результат — завоевала 12 медалей, в том числе восемь золотых.

В России в последние годы раздавались достаточно громкие призывы к разрыву с международным олимпийским движением. Но, как заявил Дегтярев в колонке для РИА Новости, "несмотря на кричащую дискриминацию, Россия не имеет исторического права рвать остатки связей с олимпийским движением, как бы это ни казалось соблазнительным".