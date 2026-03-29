Тихая победа. Мир готов принять российские условия

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Энергетический рынок пересматривает приоритеты: ради надежных и стабильных поставок игроки готовы забыть о политике. За российской нефтью выстраиваются очереди, дисконты тают, а порой отечественное черное золото и вовсе обгоняет эталонный Brent. Как выглядит новая реальность, разбиралось РИА Новости.

Новая роскошь

Война на Ближнем Востоке увеличила российские доходы, прибыль от нефти подскочила до максимума с марта 2022-го, пишут западные СМИ. Индия закупила 60 миллионов баррелей с поставкой в апреле, сообщает Bloomberg. Причем партии забронировали с премией к эталонному Brent — от пяти до 15 долларов за баррель.

Растет спрос и в остальной Азии. Так, в четверг начались переговоры со Шри-Ланкой. Президент Анура Кумара Диссанаяке высоко оценил готовность России поддержать страну в условиях глобальных вызовов. Он также отметил жизненно важное значение сотрудничества с Москвой в энергетике, технологиях и других областях.

© AP Photo / Ajit Solanki Женщина несет на голове пустые канистры из-под моторного масла в Ахмадабаде, Индия

Контакты в нефтяной сфере налаживает и Таиланд. "Мы связались с Москвой, и Россия готова продавать. Особенно сейчас, когда США смягчили санкции, суда, которые уже вышли из портов, могут пойти в разные страны", — сообщил глава МИД Сихасак Пхуангкеткеоу, пишет Thairath.

На неделе первую за пять лет партию российской нефти получили и Филиппины, информирует PhilStar.

Заинтересованность выразила и Индонезия. По словам министра энергетики и минеральных ресурсов Бахлила Лахадалиа, Джакарта не ограничивает круг поставщиков, присматриваясь в том числе к Москве. Пока же там переводят школы на удаленку, надеясь сократить потребление топлива.

Даже в Южной Корее НПЗ сейчас договариваются с правительством о возобновлении торговли с Россией, утверждает издание "Хангук Кёнчжэ".

"Ближневосточным поставкам ищут альтернативу, и Россия выступает одной из наиболее привлекательных опций за счет долгосрочных прозрачных контрактов с понятными условиями. А логистика, несмотря на большую протяженность, остается предсказуемой и управляемой. Кроме того, Москва исторически демонстрирует высокую дисциплину в выполнении контрактных обязательств", — отмечает финансовый советник, инвестор Никита Коньшин.

Острый дефицит ресурса меняет и ценовую конъюнктуру: вместо традиционного дисконта в отдельных сделках по российской нефти уже фиксируются премии. Фактически рынок платит за надежность и стабильность поставок.

Необходимые уступки

Однако геополитическая обстановка все равно ограничивает рынок сбыта. Так, японцы, хоть и отчаянно нуждаются в дополнительных объемах (94% нефти получали с Ближнего Востока и почти весь этот объем шел через Ормузский пролив), по-прежнему не желают сотрудничать с Россией. Пустили в дело стратегический запас. Очередную порцию для смягчения ценового шока выделили в четверг, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности.

© REUTERS / Abdul Saboor Заправочный пистолет на АЗС в Париже

Речь идет о 53,4 миллиона баррелей на 540 миллиардов иен (3,4 миллиарда долларов). Хватит примерно за месяц.

В Европе свои ухищрения. Так, во Франции временно разрешили продажу топлива, не соответствующего техническим стандартам.

"В условиях беспрецедентных трудностей с поставками, связанных с конфликтом вокруг Ирана и блокадой Ормузского пролива, правительство пошло на исключительные меры относительно дизеля", — отмечает телеканал BFMTV, цитируя правительственную газету (JORF), где был опубликован текст постановления.

При этом министр экономики и финансов Ролан Лескюр утверждает, что ситуация на рынке энергоносителей в стране не такая серьезная, как в ряде других стран ЕС. Так, в Польше снизили акциз с 23 до 8%, в Германии взялись за регулирование цен на АЗС. Однако глобально это ничего не меняет.

Краткосрочная передышка

Brent устойчиво держится выше сотни долларов за баррель. Из-за логистических сбоев в Ормузском проливе российская нефть воспринимается рынком не как "санкционный актив", а как гарантия стабильности в условиях геополитического шока, говорит инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.

С финансовой стороны, несмотря на премии, доходы ограничиваются транспортными издержками и страхованием, добавляет генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Поэтому, по ее словам, не стоит рассматривать текущие наценки как решение всех проблем.

© REUTERS / Stringer Танкеры вблизи Ормузского пролива

"Да и сохранится все это недолго: от двух до шести месяцев. Даже самый успешный опыт адаптации не меняет общего правила: рынок не платит премию за то, что можно получить бесплатно или дешевле", — подчеркивает Варфоломеев.