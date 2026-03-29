Додик рассказал о планах НАТО по нападению на Россию

БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. НАТО на Балканах в ходе развала Югославии отрабатывала планируемое нападение на Россию, сообщил в интервью РИА Новости глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, - прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали", - сказал глава партии.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совбеза ООН. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.