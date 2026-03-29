Морпех рассказал о выполнении более тысячи огневых задач в ходе СВО

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Парк" рассказал РИА Новости, что за время участия в СВО выполнил более тысячи огневых задач.

По словам командира реактивной батареи 61-й гвардейской бригады, боевой путь он начал в 2022 году в гаубичном дивизионе и там выполнил более 600 огневых задач. Позже он был назначен командиром реактивной батареи.

« "В составе реактивной батареи количество выполненных задач превысило тысячу. Лично выезжал с расчётами, принимал цели и возвращался после выполнения", — отметил военнослужащий.

Он добавил, что принимал участие в боевых действиях на различных направлениях.