Присоединение Молдавии к Румынии находится в повестке, заявил посол

БУХАРЕСТ, 29 мар - РИА Новости. Проект присоединения Молдавии к Румынии остается в их политической повестке дня, сообщил РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев.
"Проект присоединения Молдавии к Румынии по-прежнему, как и в ХХ веке, остается в политической повестке дня", - сказал Липаев РИА Новости.
Он отметил, что "в Бухаресте пока процесс объединения не форсируют – дескать, пусть молдаване первыми выскажутся".
"Немаловажное значение имеет цена вопроса. Объединение двух государств, хотя в данном случае уместно говорить о поглощении, - процесс затратный и кто-то должен будет оплатить издержки. Понятно, что это может быть только Бухарест. Просто превратить Молдавию в колонию, как в 1918 году, не получится – не те времена. Приходится учитывать и возможные последствия для внутренней стабильности в самой Румынии, ведь расклад политических сил неизбежно изменится", - заключил дипломат.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.️