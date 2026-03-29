Минстрой утвердил порядок взаимодействия УК с жильцами домов через MAX

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Взаимодействие управляющих организаций с жильцами в мессенджере MAX будет осуществляться через чат-бот, следует из ответа Минстроя на запрос депутата Владимира Кошелева, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В MAX появятся сервисы помощи жильцам многоквартирных домов
27 марта, 13:08
"Информационное взаимодействие с использованием сервиса осуществляется посредством интеграции с системой через чат-бот ГИС ЖКХ", — заявил замминистра Константин Михайлик.
В ведомстве подчеркнули, что при поступлении обращения по такой системе управляющая организация рассмотрит его в соответствии с нормами действующего законодательства и в рамках компетенции.
"Минстрой разъяснил, что сообщения от жильцов в общем чате не считаются официальным обращением и УК могут реагировать на них по своему усмотрению. Все вопросы, требующие решения, нужно направлять только через чат-бот ГИС ЖКХ", — добавил Кошелев в беседе с РИА Новости.
Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через MAX.